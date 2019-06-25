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Назван победитель конкурса на должность главы Государственной таможенной службы
Заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефьодов выиграл конкурс на должность главы новой Государственной таможенной службы. Об этом говорится в сообщении Министерства финансов Украины в Facebook.
«По результатам оценки кандидатов комиссия рекомендовала Кабинету Министров Украины назначить Максима Нефедова председателем Государственной таможенной службы Украины», — говорится в сообщении ведомства.
25 июня состоялся финальный этап конкурса на должность главы новой Государственной таможенной службы.
Тройка финалистов в прямом эфире представила членам комиссии свою программу развития таможенной службы в виде презентации, а затем каждый из претендентов отвечал на вопросы представителей бизнеса, народных депутатов, экспертов и членов комиссии.
По результатам конкурса, Евгений Гармаш не набрал достаточного количества баллов для рейтинговой оценки. Андрей Саварец набрал 12,33 балла, а Максим Нефьодов 16,97 балла.
Как писали «ФАКТЫ», недавно журналисты заметили, как Нефьодов посещал Администрацию президента Украины.
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