Шоу-бизнес

«Поседел от комментариев»: обиженный Киркоров ответил хейтерам на критику своего нового клипа

Российский певец Филипп Киркоров ответил на реакцию пользователей, прокомментировавших его новый клип на песню «Стеснение пропало». Соответствующий пост артист опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

В частности, Киркоров выложил фотографию со съемок ролика. На снимке исполнитель загримирован под пожилого мужчину. «Поседел от ваших комментариев!» — написал он под публикацией.

Напомним, что клип «Стеснение пропало» появился в сети 24 июня. В основу сюжета легла история о том, как сам певец искал идею для съемок видео к своему хиту. В итоге Киркорову помогли люди, прибывшие из будущего.

«Ждали после „Ибицы“ с Басковым чего-то более благородного», «Это можно показывать только в закрытых клубах, только для взрослых, причем запретить фотографировать и снимать», «Такое ощущение, что весь мир помешался на сексе. Этот клип на всеобщем обозрении не достоин короля. Филипп, я так любила твое творчество!» — прокомментировали пользователи клип звезды.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», осенью прошлого года Филипп Киркоров и певец Николай Басков выпустили клип-извинение за ролик «Ибица», который ранее раскритиковали интернет-пользователи.

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