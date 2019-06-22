«Стеснение пропало»: Киркоров в роли гинеколога шокировал поклонников (видео)

Шоу-бизнес

Российский певец Филипп Киркоров вновь решил скандализировать публику. Так, поп-король объявил в Instagram премьеру нового клипа на песню «Стеснение пропало» и опубликовал тизер видео. Судя по нескольким кадрам, ролик обещает быть не менее резонансным, чем предыдущие творения звезды эстрады на хиты «Цвет настроения синий» и «Ибица», пишет eg.ru.

В кадре Киркоров предстает в роли акушера-гинеколога, принимающего роды у белокурой красотки, которую сыграла Алиса Лобанова. Работать с Филиппом ей не впервой: ранее она уже засветилась в провокационной «Ибице».

В комментариях певец иронично подчеркнул, что ролик будет иметь категорию «18+» и может «шокировать», «оскорбить чувства» или «повредить нравственному развитию».

Также артист попросил хейтеров не стесняться и оставить под видео свои недовольные комментарии. Первыми, однако, под видео отметились коллеги Киркорова по цеху. Серию смайликов оставили Светлана Лобода и Анна Нетребко, а супруг последней, Юсиф Эйвазов, пожурил поп-короля за постоянный троллинг фанатов.

«Мой золотой, психика людей еще не отошла от „Ибицы“, а ты уже новую дозу герыча даешь народу», — написал драматический тенор.

Пространнее всех высказалась продюсер Яна Рудковская. Наставница Димы Билана призналась, что еще недавно и подумать не могла, что Филипп станет снимать подобный трэш, а после выхода «Ибицы» считала, что публике уже ничего «не грозит», но ошибалась. Теперь Яна признается, что завидует Киркорову и переживает, что он позвал на роль рожающей дамы не ее саму, а ее подругу Лобанову.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Филипп Киркоров раскрыл тайну стремительного похудения.

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