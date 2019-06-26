Украина

В центре Киева проучили парня, справлявшего нужду на глазах у десятков людей (видео)

В сеть попало видео, на котором видно, как пожилой мужчина проучил молодого парня, справлявшего нужду в центре Киева на глазах у многих людей. Видео опубликовал пользователь Twitter Роман Рябчук.

«Дед дал люлей „писяющему мальчику“ в одном из парков Киева. Ссыкун повалялся в собственной моче и несколько раз получил в табло. Не ссыте где попало — это вредно для здоровья», — говорится в описании видео.

Дед дал люлей «писяющему мальчику» в одном из парков Киева.

Ссыкун повалялся в собственной моче и несколько раз получил в табло.

Не ссыте где попало — это вредно для здоровья. pic.twitter.com/EM4eBKdgDF — Роман Рябчук (@ryabtchuk_roman) June 25, 2019

На видео видно, что инцидент произошел в районе Бессарабской площади. Пользователи сети активно комментируют видео.

«Ну по идее в Киеве можно зайти в любой ресторан или кафе и воспользоваться туалетом если конечно от тебя не несет помойкой», — написал один из них.

«В подземном переходе есть туалет», — добавил другой.

«Пописал такой и прилёг отдохнуть. Отдохнул, побежал за дедушкой и опять упал. Мораль, писайте в строго отведённых местах, тогда и лежать не придётся!» — написал третий.

Как писали «ФАКТЫ», в августе 2016 года в центре Львова на замечание юноши «не справлять нужду в подъезде» ветеран АТО нанес ему удар ножом, за что позднее был осужден.

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