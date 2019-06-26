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Ученые показали, как может выглядеть человек в 2100 году: зрелище не из приятных (фото)
Ученые, работающие в компании Maple Holistics, которая производит продукты для здоровья, а также специалисты из Университета Толедо продемонстрировали компьютерную модель под условным именем «Минди», которая показывает, как могут выглядеть люди уже в 2100 году.
На внешность человека могут оказать влияние современные технологии. Так, как пишет издание Daily Star, из-за постоянного пользования смартфонами и планшетами и сидения за компьютерами, у людей будет сильно сгорбленная спина. При этом, чтобы скомпенсировать плохую осанку, мышцы шеи станут мощнее. Череп будет толще, чтобы обеспечить защиту от радиации. А головной мозг уменьшится из-за сидячего образа жизни.
Изменится также кисти рук — пальцы, постоянно удерживающие мобильные телефоны, станут больше похоже на когти. А сами руки согнутся в локтях под углом примерно в 90 градусов.
Также Homo sapiens может обзавестись еще одной парой век — для защиты глаз от вредного излучения.
Ученые считают, что физические изменения тела — эта цена, которую человечество должно заплатить за удобство использования технологий.
Ранее «ФАКТЫ» писали — Ученые выявили, что из-за пользования смартфонами у детей отрастают «рога».
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