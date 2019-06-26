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Огромное недоразумение: Жадан резко прошелся по Зеленскому-президенту
Украинский писатель Сергей Жадан заявил, что ему не нравится новый президент Украины Владимир Зеленский.
«В принципе, у меня никаких иллюзий в отношении него и не было. Я об этом открыто говорил. Я и не был его сторонником. Я поддерживал другого кандидата», — заявил он, пишет «Украинская правда».
Он считает большим недоразумением то, «что этот человек стал президентом Украины».
«Это классическая ситуация, когда человек не на своем месте», — объяснил Жадан свою позицию относительно Зеленского и добавил, что не нужно быть политическим экспертом, чтобы это понимать.
По его словам, новый президент Украины является человеком «просто некомпетентным, который не совсем понимает, что делает».
«Возникает огромная тревога за то, что, чем дольше этот человек будет находиться на руководящей должности, тем больше после него придется ремонтировать бытовой техники в его офисе», — говорит Жадан.
Как писали «ФАКТЫ», во время президентской избирательной кампании в Украине Жадан был в числе тех украинских деятелей культуры, которые обратились к согражданам с призывом проголосовать на выборах президента сознательно, а не по приколу.
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