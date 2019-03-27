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Голосуй не по приколу: Вакарчук обратился к украинцам накануне выборов
Популярный украинский певец Святослав Вакарчук обратился к украинцам с призывом проголосовать на выборах президента сознательно, а не по приколу. Свое обращение он разместил в Instargam.
По словам Вакарчука, отказавшись баллотироваться на самый высокий пост в государстве, он не отказывается от собственной ответственности за судьбу страны, оставаться в стороне, и не имеет право молчать.
Певец настаивает на том, что будущее нельзя выиграть в лотерею, а свобода требует ответственности, а не саркастического безразличия.
«Выборы Президента Украины для меня не „прикол“. Тысячи наших соотечественников, в том числе молодых людей, отдавали свои жизни и отдают прямо сейчас, чтобы мы с вами могли свободно избирать», — написал Вакарчук.
Позднее он записал и видеообращение.
Призыв певца уже поддержали известный писатель Сергей Жадан и солист группы «Бумбокс» Андрей Хлывнюк. Последний обратился к согражданам из студии, а второй опубликовал фото со слоганом флешмоба.
Напомним, ранее от голосования «назло» и «по приколу» украинцев предостерегла известная украинская писательница Оксана Забужко. По ее мнению, такой шаг может обрушить страну в пропасть и это произойдет под слоганом «Не знаю, кто там виноват в войне, знаю только, что жить я стал хуже».
В свою очередь шоумен и радиоведущий Дмитрий Чекалкин спрогнозировал, что в случае победы самого рейтингового на данный момент кандидата в президента Украина распадется на «95 кварталов».
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