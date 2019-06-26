- 09:26 В Харькове ночью начали возвращать таблички с именем Жукова на скандальном проспекте
- 09:23 Вот это поворот: 41-летний Буффон определился со своим новым клубом
- 09:10 Огромное недоразумение: Жадан резко прошелся по Зеленскому-президенту
- 09:10 Свитолина и Монфис опровергли слухи о расставании
- 09:09 В Украине отменили обязательный арест для подозреваемых в госизмене: сеть вскипела от возмущения
- 08:47 Как тратили деньги в семье Вернадского, изображенного на 1000-гривневой купюре
- 08:39 Официально: названы дата и место боя Ломаченко – Кэмпбелл
- 08:29 Ученые показали, как может выглядеть человек в 2100 году: зрелище не из приятных
- 08:09 Из-за денег должны отказаться от патриотизма? Кикабидзе мощно ответил россиянам по поводу Грузии
- 08:00 Неузнаваема: Кайли Дженнер засекли без макияжа на приеме у стоматолога
- 07:35 Где смотреть онлайн Европейские игры: расписание телетрансляций 26 июня
- 07:33 Свекла, селедка и бананы помогут избежать инфаркта
Вот это поворот: 41-летний Буффон определился со своим новым клубом
Один из лучших вратарей в истории мирового футбола 41-летний Джанлуиджи Буффон, похоже, определился с местом продолжения своей яркой футбольной карьеры. Голкипер, ставший в прошлом сезоне чемпионом Франции в составе «ПСЖ», близок к возвращению в «Ювентус», который в межсезонье возглавил экс-тренер «Челси» Маурицио Сарри.
По информации авторитетного журналиста Sky Sport Italia Джанлуки ди Марцио, Буффон согласился стать в туринском клубе дублером поляка Войцеха Щенсны (вратарь Маттиа Перин, который провел в клубе всего один сезон, покинет «Старую синьору»).
Напомним, что за 17 лет выступлений в «Ювентусе» (в 2001 — 2018 годах) чемпион мира-2006 Джанлуиджи Буффон завоевал 20 (!) трофеев.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Буффон опубликовал скандальный снимок за рулем авто.
Фото Twitter Джанлуиджи Буффона
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Сельская учительница никак не могла решить, за кого же ей выйти замуж: за директора школы или за тракториста. С одной стороны — быстрый карьерный рост, а с другой — без трактора фиг до школы доберешься...