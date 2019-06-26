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Спорт

Вот это поворот: 41-летний Буффон определился со своим новым клубом

9:23 26 июня 2019 8
Джанлуиджи Буффон
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Один из лучших вратарей в истории мирового футбола 41-летний Джанлуиджи Буффон, похоже, определился с местом продолжения своей яркой футбольной карьеры. Голкипер, ставший в прошлом сезоне чемпионом Франции в составе «ПСЖ», близок к возвращению в «Ювентус», который в межсезонье возглавил экс-тренер «Челси» Маурицио Сарри.

По информации авторитетного журналиста Sky Sport Italia Джанлуки ди Марцио, Буффон согласился стать в туринском клубе дублером поляка Войцеха Щенсны (вратарь Маттиа Перин, который провел в клубе всего один сезон, покинет «Старую синьору»).

Напомним, что за 17 лет выступлений в «Ювентусе» (в 2001 — 2018 годах) чемпион мира-2006 Джанлуиджи Буффон завоевал 20 (!) трофеев.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Буффон опубликовал скандальный снимок за рулем авто.

Фото Twitter Джанлуиджи Буффона

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