Пятый «прилет» лишил нас жилья: семье из Марьинки нужен новый дом (фото)

Общество и люди

Семье, пострадавшей от обстрела в Марьинке 14 июня, купят дом подальше от войны. Об этом глава военно-гражданской администрации Марьинского района Александр Мороз сообщил в Facebook. Напомним, тогда 9-летняя Варя получила тупую травму живота и контузию. Мать девочки — перелом ноги и ожоги, пострадали также глаза. У 62-летнего дедушки Вари все тело посечено обломками, врачи также диагностировали многочисленные ушибы.

По информации Мороза, поиском и приобретением дома для семьи Повных займется Гуманитарная миссия «Пролиска». Программа для переселенцев «Добровольное перемещение» финансируется иностранными донорами.

«При этом будут учтены все пожелания. Примечательно, что жилье не только приобретут, но и полностью оформят все документы. Потерпевшим предоставят наборы экстренной помощи: постельное белье, полотенца, посуда… Еще раз убеждаюсь в том, что вместе нам все по плечу. Как бы хотелось, чтобы это была последняя пострадавшая от войны семья! Мира всем!» — подытожил Александр Мороз.

Глава миссии «Пролиска» Евгений Каплин сообщил «ФАКТАМ», что далеко не каждая пострадавшая семья может претендовать на приобретение другого жилья на безопасной территории Украины — доноры программы рассматривают и утверждают каждый случай индивидуально. Он надеется на то, что в данной ситуации, когда без крыши над головой остались пять человек, решение доноров будет положительным.

Семья мечтает о доме в Харьковской области, в городе Изюме или неподалеку от него. Там живет с семьей родной дядя пострадавшей девочки Вари, брат ее матери.

«Мой старший сын — православный священник, отец Дмитрий. Там и он нам поможет, и прихожане. В Марьинку никогда в жизни не вернемся, для нас она теперь ассоциируется со смертью. Это был уже пятый „прилет“ (снаряда. — Авт.) в наш дом. К нам прилетало и в 2016-м, и в 2017-м и 2018 году. В 2016-м пришлось полностью перекрыть крышу — помогли власти района, а сделать ремонт дома внутри помогали уже родственники. Тогда чудом никто не пострадал — успели заскочить в подвал в гараже. Но и в гараж снаряды прилетали дважды — там мы тоже перекрывали крышу. К счастью, оба раза, когда снаряды прилетали в гараж, Бог беду отвел — нас не было дома. Никто до этого момента чудом не пострадал. А в этот раз обстрел начался в пятом часу утра — мы спали», — рассказала «ФАКТАМ» бабушка девятилетней Вари Татьяна Повная.

Сегодня Варю и ее маму уже выписали из больницы, и они вместе с бабушкой поселились в доме ветеранов в селе Новомихайловка, которое чуть дальше от линии фронта, чем Марьинка. Власти района им выделили комнату с санузлом, питаться они будут вместе с обитателями пансионата, в котором и будут ждать, когда им купят жилье.

По словам, главы районной военно-гражданской администрации, наблюдать за здоровьем членов семьи будет сельский семейный врач. Планируется также социальное сопровождение семьи. Варю уже ждут в молодежном центре «Крок до мрій», где она сможет посещать кружки и секции, с девочкой будет работать психолог. Ребенку, пострадавшему в результате боевых действий и получившему физическую травму, предоставят соответствующий статус и предложат путевку в санаторно-оздоровительный комплекс «Жемчужина Донетчины».

Однако пока Варе и ее маме еще придется подлечиться — обе в гипсе: женщина в результате обрушения дома получила перелом ноги, а Варя сломала руку… уже в больнице.

«Это же ребенок: прыгнула — упала. Хотя беспокоят и последствия контузии: болит голова, тошнит, не слышит на одно ушко. А вот у дочери хуже всего дела обстоят с глазами, у нее ожог роговицы, дальше двух метров ничего не видит, нужна консультация офтальмолога. Врачи советуют ехать лечиться в Харьков», — рассказала бабушка Вари.

Мужчин из больницы пока не выписали. Дедушка Вари медленно, но идет на поправку, а вот старший, 86-летний, член семьи очень плох.

«Александр Александрович — наш сосед, мы взяли его к себе 12,5 лет назад, прописали, после того как умерла его жена. У него в Марьинке родственников нет, он сирота. А дети его жены живут в России, приехали, дом продали и уехали. Он сидел на лавочке и не знал, куда ему идти. Мой муж останется с ним в больнице, чтобы кормить. А за девочками уже я буду ухаживать. Мы очень благодарны всем, кто откликнулся на нашу беду», — сказала «ФАКТАМ» Татьяна Повная.

По ее словам, люди со всей страны прислали много посылок с пометкой «Для маленькой Вари», а также перевели на счет районного отделения Красного Креста более 33 тысяч гривен на лечение, которые им уже передали. Поступила помощь из центрального офиса Красного Креста в Украине.

Тем, кто хочет помочь семье, потерявшей дом в результате вражеского обстрела, напоминаем номер карты 5168 7427 0930 4855 Дмитренко Наталья Григорьевна (с пометкой для семьи Повных).

Напомним, 14 июня дом семьи Повных, находившийся в Марьинке, практически на линии огня, был разрушен окончательно обстрелом со стороны оккупированного Донецка.

Фото полиции Донецкой области



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