Политика

Реванша не будет: Кличко отреагировал на переименование проспектов Бандеры и Шухевича в Киеве

Киевский городской глава Виталий Кличко заявил, что сейчас готовится апелляция на скандальное решение Окружного админсуда Киева о возвращении проспектам Степана Бандеры и Романа Шухевича в Киеве старых советских названий. Об этом он написал в Facebook.

«Реванша не будет! Во-первых: мы готовим апелляцию на решение Окружного админсуда Киева, который отменил решение Киевсовета о переименовании двух проспектов в честь Степана Бандеры и Романа Шухевича», — сообщил мэр столицы.

По его словам, на следующей сессии Киевсовет снова примет решениt о переименовании проспектов Московского и Ватутина в проспекты Бандеры и Шухевича соответственно.

«И, во-вторых на следующей сессии Киевсовета мы, по процедуре, еще раз примем решение о соответствующем переименовании советских проспектов», — добавил Кличко.

Как писали «ФАКТЫ», Окружной административный суд Киева на заседании 25 июня отменил решение Киевского горсовета о переименовании двух столичных проспектов в честь Степана Бандеры и Романа Шухевича.

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