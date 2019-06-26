- 12:31 Резкого роста тарифов на электроэнергию с 1 июля не будет ни для населения, ни для бизнеса, — Насалик
- 12:19 Украинские гребцы вырвали у России два «серебра» Европейских игр
- 12:13 Настоящий "слуга народа": кандидат в депутаты от партии Зеленского поразил своей безграмотностью
- 12:10 Деньги не пахнут: скандального российского депутата могут сделать вице-президентом ПАСЕ
- 12:04 Рейтинг «Слуги народа» падает, а «Голос» обогнал «Батькивщину»
- 11:50 Фирташа могут экстрадировать в США: новые подробности скандального дела
- 11:47 Госпредприятие «Энергорынок» целенаправленно срывает реформу рынка электроэнергии, — эксперт
- 11:38 В Киеве задержали "ветерана боевых действий" против Украины и спонсора "ЛНР"
- 11:36 Кейт Миддлтон рассказала о новом хобби принца Джорджа и принцессы Шарлотты
- 11:18 Пикет за импичмент Зеленского в Ровно: Дашу Коц и ее друга признали виновными
- 11:06 Реванша не будет: Кличко отреагировал на переименование проспектов Бандеры и Шухевича в Киеве
- 11:01 Из-за аномальной жары картофель, кофе и чай могут исчезнуть: как такое возможно?
Реванша не будет: Кличко отреагировал на переименование проспектов Бандеры и Шухевича в Киеве
Киевский городской глава Виталий Кличко заявил, что сейчас готовится апелляция на скандальное решение Окружного админсуда Киева о возвращении проспектам Степана Бандеры и Романа Шухевича в Киеве старых советских названий. Об этом он написал в Facebook.
«Реванша не будет! Во-первых: мы готовим апелляцию на решение Окружного админсуда Киева, который отменил решение Киевсовета о переименовании двух проспектов в честь Степана Бандеры и Романа Шухевича», — сообщил мэр столицы.
По его словам, на следующей сессии Киевсовет снова примет решениt о переименовании проспектов Московского и Ватутина в проспекты Бандеры и Шухевича соответственно.
«И, во-вторых на следующей сессии Киевсовета мы, по процедуре, еще раз примем решение о соответствующем переименовании советских проспектов», — добавил Кличко.
Как писали «ФАКТЫ», Окружной административный суд Киева на заседании 25 июня отменил решение Киевского горсовета о переименовании двух столичных проспектов в честь Степана Бандеры и Романа Шухевича.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!