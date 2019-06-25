Украина

Суд принял скандальное решение о переименовании проспектов Бандеры и Шухевича в Киеве (видео)

Окружной административный суд Киева на заседании 25 июня отменил решение Киевского горсовета о переименовании двух столичных проспектов в честь Степана Бандеры и Романа Шухевича. Об этом сообщил на своей странице в Facebookадвокат Дмитрий Биловчук.

Таким образом суд частично удовлетворил иск Елены Бережной и двух общественных организаций и вернул проспектам Степана Бандеры и Романа Шухевича их предыдущие названия — Московский и Генерала Ватутина.

«Проспектов Бандеры и Шухевича в Киеве больше нет… Проспект Жукова в Харькове был пробником, проглотят или нет! Впереди много веселого, особенно в сфере образования», — пишет общественный активист Семен Кабакаев.

В то же время глава Института Нацпамяти Владимир Вятрович считает действия суда «еще одной попыткой реванша, теперь в Киеве».

«Полный текст с мотивацией будет за 5 дней. Получим полный текст будем подавать апелляцию. Борьба продолжается!», — отмечает Вятрович.

Как известно, Московский проспект был переименован в честь Степана Бандеры в 2016 году решением Киевского городского совета, тогда за переименование проспекта проголосовали 87 депутатов. Проспект Шухевича получил свое название в 2017 году при поддержке 69 депутатов горсовета.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Харьковский городской совет принял решение о возвращении проспекту Петра Григоренко в Харькове имени маршала Жукова. Данное решение поддержали 59 депутатов городского совета. По словам мэра Харькова Геннадия Кернеса, имя Григоренко присвоено новой улице, которая идет от Рымарской до Клочковской. Кроме того, Окружной административный суд города Херсона признал противоправным и отменил переименование улицы Лютеранской и присвоение ей имени погибшей общественной активистки Екатерины Гандзюк.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter