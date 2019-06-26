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Украина

Госпредприятие «Энергорынок» целенаправленно срывает реформу рынка электроэнергии, — эксперт

11:47 26 июня 2019 17
Марунич
Владимир ДОБРОВ, специально для «ФАКТОВ»

Инспирированная руководством государственного предприятия (ГП) «Энергорынок» дестабилизация финансового положения генерирующих компаний направлена на срыв реформы рынка электроэнергии. Об этом сообщил энергетический эксперт Дмитрий Марунич.

«За май „Энергорынок“ рассчитался с генкомпаниями на 89%, недоплатив им 1,5 миллиарда гривен. Но это — цветочки, ягодки будут по итогам июня: ожидается, что уровень расчетов не превысит 30% и генкомпании недополучат 8 миллиардов гривен. Искусственно „вымываются“ оборотные средства у производителей электроэнергии. Иначе как вредительством это не назовешь», — считает Марунич.

Эксперт уверен, что руководители госпредприятия «Энергорынок» заинтересованы в том, чтобы реформа рынка электроэнергии была заблокирована, потому что это приведет к сохранению действующей модели, в которой ГП «Энергорынок» является монопольным покупателем электроэнергии в Украине.

«Напомню, в советском уголовном праве вредительством назывались действия, направленные на подрыв той или иной отрасли экономики. Обязательным признаком вредительства считалась осознанность действий. Все это четко усматривается в действиях руководства госпредприятия „Энергорынок“, направленных на осложнение финансового положения производителей электроэнергии и срыв запуска реформы в основополагающей для экономики Украины отрасли», — подчеркнул Марунич.

Ранее сообщалось, что руководители ГП «Энергорынок», располагая необходимыми для полноценного выполнения своих обязательств средствами, намеренно снижают уровень расчетов с производителями.

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