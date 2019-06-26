Госпредприятие «Энергорынок» целенаправленно срывает реформу рынка электроэнергии, — эксперт

Украина

Инспирированная руководством государственного предприятия (ГП) «Энергорынок» дестабилизация финансового положения генерирующих компаний направлена на срыв реформы рынка электроэнергии. Об этом сообщил энергетический эксперт Дмитрий Марунич.

«За май „Энергорынок“ рассчитался с генкомпаниями на 89%, недоплатив им 1,5 миллиарда гривен. Но это — цветочки, ягодки будут по итогам июня: ожидается, что уровень расчетов не превысит 30% и генкомпании недополучат 8 миллиардов гривен. Искусственно „вымываются“ оборотные средства у производителей электроэнергии. Иначе как вредительством это не назовешь», — считает Марунич.

Эксперт уверен, что руководители госпредприятия «Энергорынок» заинтересованы в том, чтобы реформа рынка электроэнергии была заблокирована, потому что это приведет к сохранению действующей модели, в которой ГП «Энергорынок» является монопольным покупателем электроэнергии в Украине.

«Напомню, в советском уголовном праве вредительством назывались действия, направленные на подрыв той или иной отрасли экономики. Обязательным признаком вредительства считалась осознанность действий. Все это четко усматривается в действиях руководства госпредприятия „Энергорынок“, направленных на осложнение финансового положения производителей электроэнергии и срыв запуска реформы в основополагающей для экономики Украины отрасли», — подчеркнул Марунич.

Ранее сообщалось, что руководители ГП «Энергорынок», располагая необходимыми для полноценного выполнения своих обязательств средствами, намеренно снижают уровень расчетов с производителями.

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