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Госпредприятие «Энергорынок» целенаправленно срывает реформу рынка электроэнергии, — эксперт
Инспирированная руководством государственного предприятия (ГП) «Энергорынок» дестабилизация финансового положения генерирующих компаний направлена на срыв реформы рынка электроэнергии. Об этом сообщил энергетический эксперт Дмитрий Марунич.
«За май „Энергорынок“ рассчитался с генкомпаниями на 89%, недоплатив им 1,5 миллиарда гривен. Но это — цветочки, ягодки будут по итогам июня: ожидается, что уровень расчетов не превысит 30% и генкомпании недополучат 8 миллиардов гривен. Искусственно „вымываются“ оборотные средства у производителей электроэнергии. Иначе как вредительством это не назовешь», — считает Марунич.
Эксперт уверен, что руководители госпредприятия «Энергорынок» заинтересованы в том, чтобы реформа рынка электроэнергии была заблокирована, потому что это приведет к сохранению действующей модели, в которой ГП «Энергорынок» является монопольным покупателем электроэнергии в Украине.
«Напомню, в советском уголовном праве вредительством назывались действия, направленные на подрыв той или иной отрасли экономики. Обязательным признаком вредительства считалась осознанность действий. Все это четко усматривается в действиях руководства госпредприятия „Энергорынок“, направленных на осложнение финансового положения производителей электроэнергии и срыв запуска реформы в основополагающей для экономики Украины отрасли», — подчеркнул Марунич.
Ранее сообщалось, что руководители ГП «Энергорынок», располагая необходимыми для полноценного выполнения своих обязательств средствами, намеренно снижают уровень расчетов с производителями.
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!