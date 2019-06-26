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Украинские гребцы вырвали у России два «серебра» Европейских игр (фото)
В среду, 26 июня, копилку Украины на продолжающихся в Минске Европейских играх двумя медалями пополнили наши мастера гребли на байдарках и каноэ, в обоих заездах вырвав серебряные награды у представителей России.
Украинская байдарка-двойка Александр Сыромятников и Олег Кухарик (на фото) на финише заезда на 1000 метров уступила только представителям Германии, всего на 0,2 секунды опередив российский дуэт.
Наша каноэ-двойка на дистанции 1000 метров Юрий Вандюк и Андрей Рыбачок также стала второй. Украинцев смогли опередить только румынские гребцы, а вот попытка россиян подняться на финише на второе место оказалась безуспешной.
Юрий Вандюк и Андрей Рыбачок
В общем зачете у Украины 21 медаль — 5 золотых, 10 серебряных и 6 бронзовых.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинские прыгуньи на батуте Малькова и Кийко стали вице-чемпионками состязаний в Минске.
Фото noc-ukr.org
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