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Резкого роста тарифов на электроэнергию с 1 июля не будет ни для населения, ни для бизнеса, — Насалик
Запуск рынка электроэнергии с 1 июля не приведет к резкому росту тарифов на электроэнергию для потребителей. Об этом заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик в интервью Gazeta.ua.
«С введением новой модели рынка не должна резко подняться цена на электроэнергию — не только для населения, но и для бытовых потребителей. Для последних — цена вырастет на 5−6 процентов, потому что даже при формировании прогнозного баланса на 2019 год, уже на второе полугодие НКРЭКУ предусматривала увеличение оптовой рыночной цены на 8−9 процентов. Следовательно, цена выросла бы, даже если бы новую модель не вводили», — сообщил министр.
Игорь Насалик также добавил, что правительство приняло решение о возложении спецобязательств на государственные предприятия с целью недопущения роста тарифов на электроэнергию для населения.
«Мы сбалансировали систему так, что она не приведет к росту цены для населения. Ее, кстати, не повышали с марта 2017 года. Стоит также знать, что цена электроэнергии для населения Украины в 2,6 раза ниже, чем в России и в Беларуси. И в десять раз, чем в Дании», — отметил Насалик.
Напомним, согласно принятому Верховной Радой Закона Украины «О рынке электрической энергии», новый рынок электроэнергии должен быть введен 1 июля 2019 года. Запуск рынка — это обязательства Украины в рамках имплементации Третьего энергопакета ЕС.
5 июня на заседании правительства премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что рынок электроэнергии будет запущен вовремя и заверил, что тарифы для населения не вырастут.
Фото предоставлено пресс-службой Министерства энергетики и угольной промышленности Украины
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