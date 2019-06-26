Мир

Похож на мумию: мужчина выжил, пролежав месяц в медвежьей берлоге со сломанным позвоночником (фото)

В Сибири, в российской Республике Тува, местный житель по имени Александр чудом выжил после нападения медведя. Хищник сломал ему позвоночник и затащил в свою берлогу, но есть не стал. Александр предполагает, что зверь хотел сохранить его в качестве «консервов» на «черный день». Бурые медведи часто прячут добычу, возвращаясь за ней позже.

В берлоге несчастный пролежал месяц, практически не в силах двигаться. Ему приходилось пить собственную мочу.

Как пишет британское издание Daily Mail, мужчину нашли лишь случайно. Собаки проходивших мимо охотников зашлись лаем возле берлоги и наотрез отказывались уходить. Когда охотники заглянули внутрь, они увидели то, что сначала приняли за мумию — настолько истощен был пленник медведя.

Однако оказалось, что человек жив. Хотя от того, что он так долго лежал без движения, его плоть местами начала гнить.

Мужчину доставили в больницу. Врачи удивляются, каким образом Александр остался жив. У них нет этому объяснения.

Фото EADily

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