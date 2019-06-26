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Сотрудников Минюста Украины в Крыму пытаются объявить «сепаратистами», — СМИ
Украинские госслужащие, которые работали в Крыму до аннексии, заявляют об информационной кампании, направленной на их дискредитацию. Такое мнение высказала в интервью Gazeta.UA Екатерина Василенко, экс-начальник регистрационной службы Главного управления юстиции Министерства юстиции Украины в Автономной Республике Крым.
«Сейчас кто-то поднимает информационную волну, распространяет заказные материалы в СМИ, чтобы сделать агентами Кремля и виновниками аннексии нас — людей, которые были украинскими государственными служащими в Крыму. Мы — все, кто тогда работал и жил в автономии, уже почти сепаратисты. Я лично знаю одно: мы, государственные служащие, неукоснительно следовали Конституции и законам Украины, до последнего выполняли свои профессиональные обязанности, находясь в эпицентре тех событий и поддерживая друг друга. А наш непосредственный начальник — Сергей Коровченко — показал себя как ответственный руководитель», — рассказала Екатерина Василенко.
Она подчеркнула, что в 2014 году на нее, коллег и руководство ставленники России оказывали давление, чтобы заставить сотрудничать с оккупационными властями.
«В это время отправили в отставку Совет министров АРК и его главу Анатолия Могилева. Вместо него назначили Аксенова», — сообщила Василенко. Она напомнила, что Аксенов заявил о непризнании нового руководства Украины и обратился к Кремлю, который имитировал на полуострове «референдум» о присоединении Крыма к России.
«Насколько мне известно, все это время они требовали, чтобы на их заседаниях присутствовал наш руководитель и подписывал протоколы. Они добивались, чтобы Министерство юстиции Украины в лице начальника Главного управления юстиции в Крыму Сергея Коровченко „завизировало“ их преступные намерения. Однако, несмотря на угрозу жизни, он отказался с ними сотрудничать. Наш руководитель сделал все, чтобы информация, содержащаяся в реестрах управления Минюста в Крыму, не попала в руки оккупантов: оперативно закрыл доступ к этим реестрам. На нас действительно давили, мы сообщали об этом Киеву, но столичное руководство находилось в процессе пертурбаций и отмалчивалось», — подчеркнула Екатерина.
Напомним, ранее в интервью изданию «Левый берег» Сергей Коровченко рассказал, каким образом пытался не допустить признания результатов псевдореферендума в Крыму.
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