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Переименование проспектов Бандеры и Шухевича в Киеве: в суде сделали новое заявление
Суд в Киеве разъяснил, как появилось решение о переименовании столичных проспектов Бандеры и Шухевича обратно в Московский и Генерала Ватутина. Судьи оправдывались «общественными интересами» и ссылались на нарушенную процедуру депутатами Киевсовета.
Решение по делу принимал Окружной административный суд Киева. Истцами выступили общественные организации «Еврейская правозащитная группа» и «Антифашистская правозащитная лига». К ним присоединились организации «Ветераны труда — дети войны», «Институт правовой политики и социальной защиты имени Ирины Бережной», Киевская городская организация ветеранов.
Судьи решили, что депутаты Киевсовета не учли поданные городской власти петиции в защиту старых названий проспектов. Также судьи решили, что городская власть недостаточно аргументированно объяснила, почему в Киеве не должно быть проспекта Московского и п-та Генерала Ватутина.
Рассмотрение дела в суде длится с августа 2016 года. Летом 2017 года в обеспечение иска суд заблокировал переименование проспекта Генерала Ватутина в проспект Романа Шухевича. Киевсовету запретили подавать на подпись и публиковать решения по этому вопросу.
Напомним, Киевсовет намерен подать апелляцию на решение Окружного админсуда, а на следующей сессии повторно проголосовать за переименования.
Фото sud.ua
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