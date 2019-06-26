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Преследовать нужно тех, кто обворовывал армию, а не Бирюкова или других волонтеров, обеспечивавших ее всем необходимым — ветеран АТО
Участник боевых действий на Донбассе, член команды партии «Европейская Солидарность» Алексей Петров, который ранее в интервью «ФАКТАМ» предостерег от мирных переговоров с Россией, заявил о политической мотивированности действий работников Государственного бюро расследований, которые проводят обыски в доме волонтера Юрия Бирюкова. Заявление ветерана обнародовано на сайте политсилы.
«Я был волонтером с марта 2014 года. Я помню, в каком состоянии была украинская армия: железные каски времен СССР, резиновые тапочки, советские рации… На каждого волонтера, такого как Юрий Бирюков, люди возлагали очень большие надежды. Родители наших бойцов просили приобрести любой ценой бронежилеты, кевларовые каски, тепловизоры…
И таких родителей были тысячи. Мы помним, как вся Украина собирала на это деньги. Сейчас почему-то у ГБР возникли вопросы к одному из лидеров волонтерского движения. А почему у ГБР не возникает вопросов к тем, кто годами грабил украинскую армию — бывших министров обороны, бывших начальников Генерального штаба, политиков, которые привели в Украину «русскую весну»?" — спрашивает Алексей Петров.
Алексей Петров отметил, что решение о проведении обыска было принято сразу же после регистрации Юрия Бирюкова кандидатом в народные депутаты от партии «Европейская Солидарность».
Напомним, ранее партия «Европейская Солидарность» заявила о политическом давлении и преследовании кандидатов от политсилы.
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