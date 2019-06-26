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Ветеран АТО скончался после жуткого ЧП на птицефабрике под Винницей
Утром 26 июня после 16 дней комы скончался 37-летний ветеран АТО Максим Слипенький из райцентра Ильинцы Винницкой области. После демобилизации ветеран работал водителем на птицефабрике в городе Ладыжин и там стал жертвой несчастного случая на производстве.
10 июня Слипенький бросился спасать коллегу, упавшего в яму с фабричными отходами. При этом Максим также оказался в яме, где оставался в течение десяти минут и успел надышаться токсичными испарениями, скорее всего, аммиаком. Из ямы пострадавшего достали уже без сознания, в состоянии комы. В медучреждении поставили диагноз «тяжелое ингаляционное отравление, токсическая энцефалопатия».
Пациента прооперировали и установили трахеостому, но из-за поражения головного мозга прогнозы были очень пессимистическими. 26 июня стало известно о смерти пострадавшего.
Друзья и близкие ветерана требовали провести открытое расследование инцидента. Как сообщает «33 канал», дело расследуется по статье о нарушении правил во время выполнения работ с повышенной опасностью. Уголовное производство открыто 11 июня. Допрошены свидетели происшествия, 15 июня в реанимации у пациента были отобраны образцы биоматериалов. На фабрике изъята для проверки техническая документация по охране труда.
Напомним, ранее от инсульта скончался ветеран АТО Александр Чуфицкий из Ивано-Франковской области. Боец после ранения перенес 15 операций.
Фото Максим Задорожний/Facebook
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