- 20:12 Возвращение России в ПАСЕ: делегация Украины и еще нескольких стран покинули заседание
- 20:10 В Одессе устроили протест против назначения нового главы облгосадминистрации
- 20:08 «Шахтер» выиграл первый матч под руководством португальца Каштру
- 19:50 Украинцев выселили из отеля в Греции из-за флагов: первые детали инцидента
- 19:49 Убийство ребенка в Переяславе: стало известно о проблемах в расследовании
- 19:47 Мы вернем киевским проспектам названия Бандеры и Шухевича, — Порошенко
- 19:40 Наступил период ретроградного Нептуна: чем он опасен
- 19:29 ПАСЕ подтвердила полномочия всех российских делегатов
- 19:16 Бари Алибасов ответил на слухи об инсценировке отравления
- 19:11 Как тратил деньги Вернадский, изображенный на купюре 1000 гривен
- 19:08 В Вене мощный взрыв обрушил несколько этажей в двух домах: первые фото
- 19:08 Россия выдвинула циничное условие освобождения военнопленных украинских моряков
Мы вернем киевским проспектам названия Бандеры и Шухевича, — Порошенко
Председатель партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко возмущен решением Окружного административного суда Киева, который накануне принял решение вернуть проспектам Бандеры и Шухевича в столице старые пророссийские названия. Лидер партии заявил, что уже связался с руководством фракции «Солидарность» в Киевсовете, чтобы городские депутаты еще раз проголосовали за переименование улиц. Об этом Петр Порошенко заявил во время Форума регионального развития в Трускавце.
«Я связался с руководством нашей фракции в Киевсовете обратился с просьбой, чтобы на первую сессию Киевсовета был вынесен вопрос о переименовании, мы еще раз приняли решение и дали по рукам этим горе-судьям, которые думают, что завтра они переименуют Украину в Украинскую Советскую Социалистическую Республику. Никто им такой возможности не предоставит, никто реванша не пропустит. Украинские Герои — это символ, мы их будем защищать так, как защищаем Украинское государство», — заявил Петр Порошенко.
Лидер «Европейской Солидарности» подчеркнул, что решение принимал суд, который не успели реформировать, а судьи не прошли необходимую процедуру проверки.
«Это не судья: в нереформированном Киевском окружном суде ни он, ни весь коллектив суда не ходили ни на аттестации, ни на экзамены. А сегодня он принимает решение об отмене названий улиц в Киеве. Они возвращают коммунистические названия, дойдут до того, что будут идолы Ленина возвращаться на украинские улицы в селах, поселках и городах. Они обеспечивают возвращение из-за границы преступников эпохи Януковича. Мы точно этого не позволим сделать», — подчеркнул лидер партии «Европейская Солидарность».
«В этих условиях наша команда будет защищать создание демократического фундамента украинской государственности, чем мы и занимались пять лет. Хочу заверить: и у меня, и у всей нашей команды будет достаточно ресурсов и возможностей, чтобы влиять на этот уровень политики», — заявил Порошенко.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что за последнюю неделю рейтинг «Европейской Солидарности» вырос на 3%, а «Голос» потерял 2%.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Люся, а ты встречала в своей жизни такого мужчину, от одного прикосновения которого тебя бросало в дрожь? — Конечно! Буквально вчера я была на приеме у стоматолога…