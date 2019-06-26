Мы вернем киевским проспектам названия Бандеры и Шухевича, — Порошенко

Украина

Председатель партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко возмущен решением Окружного административного суда Киева, который накануне принял решение вернуть проспектам Бандеры и Шухевича в столице старые пророссийские названия. Лидер партии заявил, что уже связался с руководством фракции «Солидарность» в Киевсовете, чтобы городские депутаты еще раз проголосовали за переименование улиц. Об этом Петр Порошенко заявил во время Форума регионального развития в Трускавце.

«Я связался с руководством нашей фракции в Киевсовете обратился с просьбой, чтобы на первую сессию Киевсовета был вынесен вопрос о переименовании, мы еще раз приняли решение и дали по рукам этим горе-судьям, которые думают, что завтра они переименуют Украину в Украинскую Советскую Социалистическую Республику. Никто им такой возможности не предоставит, никто реванша не пропустит. Украинские Герои — это символ, мы их будем защищать так, как защищаем Украинское государство», — заявил Петр Порошенко.

Лидер «Европейской Солидарности» подчеркнул, что решение принимал суд, который не успели реформировать, а судьи не прошли необходимую процедуру проверки.

«Это не судья: в нереформированном Киевском окружном суде ни он, ни весь коллектив суда не ходили ни на аттестации, ни на экзамены. А сегодня он принимает решение об отмене названий улиц в Киеве. Они возвращают коммунистические названия, дойдут до того, что будут идолы Ленина возвращаться на украинские улицы в селах, поселках и городах. Они обеспечивают возвращение из-за границы преступников эпохи Януковича. Мы точно этого не позволим сделать», — подчеркнул лидер партии «Европейская Солидарность».

«В этих условиях наша команда будет защищать создание демократического фундамента украинской государственности, чем мы и занимались пять лет. Хочу заверить: и у меня, и у всей нашей команды будет достаточно ресурсов и возможностей, чтобы влиять на этот уровень политики», — заявил Порошенко.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что за последнюю неделю рейтинг «Европейской Солидарности» вырос на 3%, а «Голос» потерял 2%.

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