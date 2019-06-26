Происшествия

Убийство ребенка в Переяславе: стало известно о проблемах в расследовании

Следствие по делу о смертельном ранении пятилетнего мальчика в Переяславе-Хмельницком все еще продолжается, но у Государственного бюро расследований возникли непреодолимые трудности.

Как объяснил директор киевского управления бюро Руслан Марчук, преступление было совершено при неочевидных обстоятельствах — только через несколько часов стало понятно, что ребенок пострадал от пули, следовательно, у преступников были и время, и возможность избавиться от оружия.

В Госбюро расследований говорят, что судебные экспертизы продолжаются, они могут занять до пяти месяцев, а потому преждевременно говорить об окончательной квалификации дела.

«Установлен круг лиц, которые находились на том месте во время выстрелов из огнестрельного оружия. Проводятся обыски, в том числе повторные. Наша цель — установить оружие, из которого были сделаны выстрелы. Оружие на данный момент не установлено. Место нахождения (оружия) не установлено», — признал директор бюро Роман Труба.

Напомним, в Переяславе-Хмельницком Киевской области был смертельно ранен пятилетний мальчик. Сначала была версия о травме при падении, но потом стало понятно, что в голову ребенку попала пуля. Главные подозреваемые — сотрудники полиции, устроившие по соседству стрельбы. Мальчик скончался в больнице.

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