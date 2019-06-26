Где смотреть онлайн Европейские игры: расписание телетрансляций 27 июня

Спорт

В Минске продолжаются вторые Европейские игры. Сборная Украины, завоевав 26 июня два «серебра» в гребле на байдарках и каноэ и одну «бронзу» вольной борьбе, с 22 наградами опустилась в медальном зачете с четвертого на пятое место.

Но у «желто-синих» есть реальные шансы улучшить свое положение в общем зачете. Достаточно отметить, что наша борчиня Юлия Хавалджи вышла в финал в вольной борьбе. Награды Минска-2019 гарантировали себе наши боксеры Евгений Барабанов, Виктор Выхрист, Николай Буценко и Александр Хижняк, пробившиеся в полуфинал.

Кроме того, сборная Украины по легкой атлетике уверенно выиграла свой полуфинал и выступит в финале, а наша команда по пляжному футболу после побед над Италией (4:4; по пенальти — 5:4) и Испанией (6:4) вне зависимости от результата последнего матча в группе с Россией досрочно вышла в ½ финала.

27 июня (четверг)

13:00 — 14:10 Стрельба. Винтовка. Женщины. Финал «НТН»

14:10 — 14:40 Обзор дня «НТН»

14:40 — 16:30 Стрельба из лука. Финал «НТН»

23:45 — 00:30 Пляжный футбол. Украина — Россия «НТН»

Медальный зачет («золото» — «серебро» — «бронза» — сумма)

1. Россия 28 15 20 63

2. Беларусь 15 11 19 45

3. Грузия 6 6 10 22

4. Италия 6 5 3 14

5. Украина 5 10 7 22

6. Франция 5 1 9 15

7. Германия 4 1 5 10

8. Израиль 3 3 0 6

9. Бельгия 3 1 1 5

10. Словения 3 0 1 4

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, сколько украинцам заплатят за каждую медаль Европейских игр.

Фото noc-ukr.org

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