- 08:21 Скончался популярный актер, игравший убийц и злодеев
- 08:12 Путин не человек: российский музыкант жестко раскритиковал главу Кремля
- 08:09 Почему искривленную носовую перегородку надо выравнивать и как проходит операция: отвечает врач
- 07:43 Врачи спасли 10-летнюю девочку, у которой шесть дней не билось сердце
- 07:41 Не смущают даже дети: в сети показали видео с серийной воровкой, которая орудует в киевских супермаркетах
- 07:35 Где смотреть онлайн Европейские игры: расписание телетрансляций 27 июня
- 07:31 Бензин на украинских заправках дешевеет: что будет с ценами в ближайшее время
- 07:25 Легкий рецепт нежного десерта «Павлова»: просто и быстро
- 07:20 Умер звезда популярного сериала «Альф»
- 07:06 В России в аэропорту загорелся пассажирский самолет: есть жертвы
- 06:45 Беременна? Настя Каменских взбудоражила поклонников новым фото
- 06:35 «Только седло и видно»: Анна Седокова удивила новым откровенным фото
Где смотреть онлайн Европейские игры: расписание телетрансляций 27 июня
В Минске продолжаются вторые Европейские игры. Сборная Украины, завоевав 26 июня два «серебра» в гребле на байдарках и каноэ и одну «бронзу» вольной борьбе, с 22 наградами опустилась в медальном зачете с четвертого на пятое место.
Но у «желто-синих» есть реальные шансы улучшить свое положение в общем зачете. Достаточно отметить, что наша борчиня Юлия Хавалджи вышла в финал в вольной борьбе. Награды Минска-2019 гарантировали себе наши боксеры Евгений Барабанов, Виктор Выхрист, Николай Буценко и Александр Хижняк, пробившиеся в полуфинал.
Кроме того, сборная Украины по легкой атлетике уверенно выиграла свой полуфинал и выступит в финале, а наша команда по пляжному футболу после побед над Италией (4:4; по пенальти — 5:4) и Испанией (6:4) вне зависимости от результата последнего матча в группе с Россией досрочно вышла в ½ финала.
27 июня (четверг)
13:00 — 14:10 Стрельба. Винтовка. Женщины. Финал «НТН»
14:10 — 14:40 Обзор дня «НТН»
14:40 — 16:30 Стрельба из лука. Финал «НТН»
23:45 — 00:30 Пляжный футбол. Украина — Россия «НТН»
Медальный зачет («золото» — «серебро» — «бронза» — сумма)
1. Россия 28 15 20 63
2. Беларусь 15 11 19 45
3. Грузия 6 6 10 22
4. Италия 6 5 3 14
5. Украина 5 10 7 22
6. Франция 5 1 9 15
7. Германия 4 1 5 10
8. Израиль 3 3 0 6
9. Бельгия 3 1 1 5
10. Словения 3 0 1 4
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, сколько украинцам заплатят за каждую медаль Европейских игр.
Фото noc-ukr.org
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Женщинам очень легко снимать стресс на кухне. Например, достала индюка или петуха, назвала его Петей или Ваней, отрезала все, что захотела — и медленно-медленно опустила в кипяток...