Сорочинская ярмарка впервые проходит в Одессе: яркие фото мероприятия

Украина

В среду, 26 июня, в самом центре Одессы, на Приморском бульваре, впервые открылась национальная Сорочинская ярмарка. Традиционно, уже два десятилетия кряду, ее проводили на Полтавщине. Выездные фестивали организовывали в Эстонии, Польше и России. Одессу — посещают впервые, в рамках фестиваля «Хочу в Одессу». Ярмарка будет проходить у знаменитого бронзового Дюка, а также на морском вокзале целых пять суток. А вот на родной Полтавщине, в Великих Сорочинцах, ее проведут уже в августе.

В сердце Южной Пальмиры проследовали — от национального академического театра Оперы и балета к памятнику Дюку де Ришелье на Приморском бульваре — персонажи из одноименной повести Николая Гоголя. Во главе колонны на бричке ехал «сам Николай Васильевич», роль которого исполнил актер Полтавского драматического театра им. Гоголя Тимофей Зинченко.

Под пение народных украинских песен колонной прошли коллективы из Одесской, Запорожской, Донецкой, Харьковской и Сумской областей. На главной сцене состоялось официальное открытие праздника.

«Одесса гостеприимно встретила участников и гостей Национальной Сорочинской ярмарки, которые приехали из разных уголков Украины. Это важное событие, так как сейчас Одесса является летней столицей нашей страны. Этот праздник объединяет в Одессе всю Украину», — отметила директор департамента культуры и туризма Одесского горсовета Татьяна Маркова.

Гостей города и одесситов приветствовал глава дипломатического корпуса, аккредитованного в Одессе, Генеральный консул Румынии Емил Рапча, который под аплодисменты присутствующих спел a cappella украинскую песню.

Праздник продолжился концертом, в котором приняли участие вокальные и хореографические коллективы.

На Приморском гостей ждут не только потомки купцов гоголевских времен со своими товарами, но и танцевальные, музыкальные и песенные коллективы. На Сорочинскую ярмарку в Одессу съехались со всей Украины сотни мастеров. Звучат народные песни, продают мед, мыло, вино, самодельные украшения и декор для дома.

«Мы угощаем домашними копчениями, абсолютно на натуральной основе. С мяса фермерских коров, свиней, птицефермы», — рассказывает участница ярмарки Дарья Лепа.

Гостей ждут народные развлечения, под руководством самого Николая Гоголя, который, к слову, когда-то жил в Одессе и даже писал второй том «Мертвых душ». (Правда, дом, в котором тогда проживал писатель, расположенный в исторической части города, практически разрушен).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что на Сорочинской ярмарке небывалым ажиотажом пользовались пикантные изделия.

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