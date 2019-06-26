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«Можно съесть самого себя»: в РФ школьникам на выпускной подарили торт с «надгробиями»

В российском городе Красноярске ученики 9 класса одной из местных школ пожаловались на странный подарок на окончание учебного года. На каждом кусочке торта, подаренного выпускникам, была изображена фотография выпускника, что некоторым детям напомнило надгробие, пишет местное издание.

Фото торта с изображениями выпускников появилось в социальных сетях. Интернет-пользователи утверждают, что такой подарок преподнесли 9-классникам в школе № 143.

«Прямо воображение разыгралось. Я уже сценарий к фильму ужасов додумываю», — отметил пользователь FunnyDuck. «Оказывается можно съесть самого себя. Десерт с несусветной глупостью. Правда, как надгробие», — негодует Rosen. «Реально надгробия же. Полос черных не хватает только», — написал Gruny.

Между тем руководство школы не видит в украшениях в виде надгробия ничего страшного. Оказалось, что торт подарили школьникам их родители.

«Родители очень огорчены, что их идею неправильно поняли. Классный руководитель сама была приятно удивлена, что родители собрались вместе, празднично закончили окончание школы», — прокомментировала ситуацию директор красноярской школы № 143 Светлана Савенко.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», во Владивостоке (Россия) одиннадцатиклассники перед последним звонком на дне самоуправления устроили флешмоб в БДСМ-костюмах. В частности, школьницы заявились в учебное заведение в полицейской форме в окружении мальчиков-зайчиков с заклеенными скотчем сосками и станцевали у входа в школу и в актовом зале, где один из молодых людей распылил огнетушитель. После этого в школу № 74 пришла полицейская проверка.

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