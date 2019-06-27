Украина

Трагедия возле моста Кирпы в Киеве: под колесами Honda погиб мужчина примерно сорока лет

В ночь на четверг на Дарницком шоссе столицы, возле поворота на улицу Березняковскую произошло смертельное происшествие с участием пешехода.

Пострадавшим, как выяснилось позже, оказался мужчина примерно сорока лет, проживающий в Киеве.

А погиб он из-за того, что внезапно появился на проезжей части в непредусмотренном для перехода месте.

К тому же наезд произошел там, где дорога не освещена.

Сбила неосторожного пешехода старенькая Honda.

Она двигалась в сторону Правого берега и появление человека на дороге, судя по всему, было полной неожиданностью для водителя.

После наезда машина ушла правее, зацепила бордюр и оставляя поврежденным колесом царапины на асфальте, остановилась. Водитель был шокирован случившимся, прибывшие медики ему оказали первую помощь. От госпитализации отказался. Начато расследование.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в среду, 26 июня, под Киевом, в районе населенного пункта Саливонки в результате ДТП перевернулась фура, серьезно осложнив движение по Одесской трассе.

Фото Василия ТАЛЬСКОГО

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