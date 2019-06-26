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Происшествия

Грузовик перевернулся на одесской трассе и парализовал движение под Киевом (карта)

10:38 26 июня 2019 87
ДТП возле Саливонок
Инф. «ФАКТОВ»

В среду, 26 июня, под Киевом, в районе населенного пункта Саливонки в результате ДТП перевернулась фура, серьезно осложнив движение по Одесской трассе. Ранее в центре Одессы водитель автомобиля Volkswagen врезался в припаркованные авто.

Как сообщает OBOZREVATEL, авария произошла у поворота на село Саливонки, где, по предварительной информации, водитель грузовика Renault столкнулся с легковым автомобилем, после чего фура перевернулась.

«О пострадавших ничего неизвестно. Знаю, что водитель фуры жив, очевидцы аварии помогли ему выбраться из кабины», — рассказал собеседник издания.

Движение по Одесской трассе оказалось практически блокированным во всех направлениях как из-за ДТП, так и ремонтных работ на автодороге.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сеть попали записи камеры наблюдения, которые зафиксировали ДТП в Голосеевском районе Киева, где автомобиль наехал на бровку, буквально взлетел в воздух и врезался в припаркованные машины.

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