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Грузовик перевернулся на одесской трассе и парализовал движение под Киевом (карта)
В среду, 26 июня, под Киевом, в районе населенного пункта Саливонки в результате ДТП перевернулась фура, серьезно осложнив движение по Одесской трассе. Ранее в центре Одессы водитель автомобиля Volkswagen врезался в припаркованные авто.
Как сообщает OBOZREVATEL, авария произошла у поворота на село Саливонки, где, по предварительной информации, водитель грузовика Renault столкнулся с легковым автомобилем, после чего фура перевернулась.
«О пострадавших ничего неизвестно. Знаю, что водитель фуры жив, очевидцы аварии помогли ему выбраться из кабины», — рассказал собеседник издания.
Движение по Одесской трассе оказалось практически блокированным во всех направлениях как из-за ДТП, так и ремонтных работ на автодороге.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сеть попали записи камеры наблюдения, которые зафиксировали ДТП в Голосеевском районе Киева, где автомобиль наехал на бровку, буквально взлетел в воздух и врезался в припаркованные машины.
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