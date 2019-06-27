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В России в аэропорту загорелся пассажирский самолет: есть жертвы (фото, видео)
В России новое ЧП с самолетом. Рано утром 27 июня в городе Нижнеангарск у взлетевшего Ан-24 авиакомпании «Ангара» отказал двигатель. Экипаж решил не лететь в Улан-Удэ, а возвращаться в Нижнеангарск. Садясь в аэропорту, самолет съехал с взлетно-посадочной полосы, снес ограждение и врезался в здание.
Вследствие аварийной посадки погибли два члена экипажа — командир воздушного судна и бортмеханик. Еще семеро находившихся в самолете получили травмы разной тяжести. Шестеро пострадавших находятся в больнице.
Всего в самолете, кроме экипажа, находились 43 пассажира — 42 взрослых и ребенок. Фото с места ЧП приводит Telegram-канал 112.
Здание, в которое въехал самолет, — это объект системы очистных сооружений. После столкновения на месте возник сильный пожар. Бригады спасателей пытаются сбить черный дым и локализировать пламя.
Напомним, ранее в российском Ижевске пришлось аварийно садиться самолету Sukhoi Superjet. При взлете в нише шасси остался трос заземления. Из-за этого был поврежден руль высоты и двигатель авиасудна.
До этого резонансный авиаинцидент случился в московском «Шереметьево». Там аварийно сел горящий самолет, погиб 41 человек.
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