Умер звезда популярного сериала «Альф» (фото, видео)

Шоу-бизнес

В возрасте 75 лет у себя дома в Калифорнии скончался американский актер Макс Райт, наиболее известный исполнением роли Вилли Таннера в популярном комедийном телесериале «Альф», который шел по телеканалу NBC с 1986 по 1990 год. Вилли — отец семейства, в котором поселился забавный инопланетянин.

В 1995 году Максу поставили диагноз — лимфома. Он прошел курс лечения, после чего наступил период значительного улучшения. Но в итоге так и не смог побороть болезнь окончательно.

В 2017 году Райт потерял свою жену Линду, мать двоих его детей, на которой женился в 1965 году. Она умерла от рака груди.

Ранее «ФАКТЫ» писали. что умер советский актер Андрей Харитонов.

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