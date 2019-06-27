Происшествия

Не смущают даже дети: в сети показали видео с серийной воровкой, которая орудует в киевских супермаркетах

В Киеве объявилась ловкая воровка телефонов. Новая «Сонька Золотая Ручка» специализируется на сумках, которые неосторожно оставляются на ручках колясок. Улучив момент, когда владелица коляски отвлеклась, воровка вскрывает сумку, достает оттуда ценности — чаще всего, мобильный телефон и не спеша уходит из магазина.

Воровка, выходя «на работу», одевается так, чтобы не привлекать внимания. Но есть примета, по которой безошибочно можно узнать карманников. В случае с киевской «Сонькой» — это объемная сумка, которую воровка вешает на грудь через плечо. Под прикрытием этой сумки совершается кража.

Видео, как действует карманница, опубликовал «Киев Оперативный». Во втором случае воровке пытался помешать ребенок в коляске, но, естественно, от преступных намерений женщина не отказалась.

Напомним, ранее в Киеве заметили карманников, которые «работают» по ресторанам и чистят сумки, оставленные на спинке стула. До этого в столице воровка украла вещи из рюкзака прохожей прямо на глазах у полиции.

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