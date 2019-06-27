Мир

Смертельное ЧП с самолетом в России: пассажир снял момент крушения на видео

В российском Нижнеангарске, где случился смертельный авиаинцидент с пассажирским самолетом, продолжается расследование причин ЧП. В этом могут помочь видео, снятые пассажирами Ан-24 во время аварийной посадки.

Согласно предварительной версии, у самолета в полете отказал двигатель, пришлось возвращаться в аэропорт вылета. Посадка в Нижнеангарске была сложной, с вышедшим из строя двигателем экипажу не удалось удержать судно в пределах взлетно-посадочной полосы. Самолет выехал за ВПП, столкнулся со зданием и загорелся.

Лайнер выгорел практически полностью. Пилот и бортмеханик погибли. Из 43 пассажиров на борту семерым понадобилась госпитализация.

Напомним, 5 мая в России уже горел самолет. Из-за удара молнии лайнеру пришлось вернуться в аэропорт «Шереметьево». Авиасудно сгорело при аварийной посадке. Погиб 41 человек.

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