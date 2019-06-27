В Москве скоропостижно скончался лидер группы "Високосный год" (видео)

Шоу-бизнес

Во вторник, 25 июня, в одной из московских больниц скоропостижно скончался популярный российский музыкант Илья Калинников. Основателю и бессменному лидеру группы «Високосный год» было 46 лет. О его смерти сообщил в Facebook директор группы Алексей Кан. Он написал, что у Илья остановилось сердце.

Из других источников известно, что у Калинникова была сердечная недостаточность.

Илья Калинников родился 28 мая 1973 года во Фрязино Московской области. В конце 80-х создал группу «Високосный год». Все песни, которые она исполняла, написал сам. Они становились народными хитами. Наибольшей известностью пользуются «Метро», «Лучшая песня о любви», «Кино», «Шестой день осени», «Тихий огонек».

Группа Калинникова выпустила всего один альбом — «Который возвращается». Он стал платиновым. «Високосный год» много выступал с концертами в 2000-х, а потом практически пропал.

Многие строчки из песен Ильи стали в народе крылатыми. Например, «Мы могли бы служить в разведке», или «Какая в сущности смешная вышла жизнь».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о внезапной смерти популярного певца Децла. Кирилл Толмацкий умер в возрасте 35 лет.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter