Названа предварительная причина крушения Ан-24 в России (фото)

Мир

Предварительной причиной авиакатастрофы, случившейся в российском Нижнеангарске, где при жесткой посадке самолета Ан-24 погибли пилот и бортмеханик, назван отказ одного из двигателей.

Как сообщает «Мэш», ЧП произошло за 20 километров до посадки. На борту Ан-24 находилось 43 пассажира. Почти у всех легкие травмы, троих обследуют в Нижнеангарской центральной районной больнице.

Также были опубликованы фото обломков рейса «Улан-Удэ — Нижнеангарск — Иркутск».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Москве в аэропорту «Шереметьево» загорелся самолет Sukhoi Superjet 100, который должен был лететь в Мурманск. Самолет совершил жесткую посадку. Погиб 41 человек, в том числе двое детей. Всего на борту находились 78 человек — 72 пассажира и шесть членов экипажа.

Фото «Мэш».

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