Главу Госрезерва Мосийчука отстранили от должности: названа причина

Украина

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман подписал распоряжение об отстранении Вадима Мосийчука, в квартире которого ранее проводили обыск, от выполнения полномочий главы Государственного агентства резерва.

В распоряжении подчеркивается, что Вадим Мосийчук отстранен на время осуществления «дисциплинарного производства».

Тем временем «РБК-Украина» сообщает, что ранее Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции выявило недостоверное декларирование председателя Госрезерва: «Мосийчук не задекларировал финансовые обязательства перед банком по договору ипотеки. Сумма обязательств на конец отчетного периода составляла более 1 млн грн».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Генеральная прокуратура подозревает председателя Госрезерва в причинении ущерба государству на 6 млн гривен.



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