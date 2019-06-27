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Украина

Главу Госрезерва Мосийчука отстранили от должности: названа причина

11:20 27 июня 2019 16
Вадим Мосийчук
Инф. «ФАКТОВ»

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман подписал распоряжение об отстранении Вадима Мосийчука, в квартире которого ранее проводили обыск, от выполнения полномочий главы Государственного агентства резерва.

В распоряжении подчеркивается, что Вадим Мосийчук отстранен на время осуществления «дисциплинарного производства».

Тем временем «РБК-Украина» сообщает, что ранее Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции выявило недостоверное декларирование председателя Госрезерва: «Мосийчук не задекларировал финансовые обязательства перед банком по договору ипотеки. Сумма обязательств на конец отчетного периода составляла более 1 млн грн».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Генеральная прокуратура подозревает председателя Госрезерва в причинении ущерба государству на 6 млн гривен.

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