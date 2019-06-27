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Римокатолики отмечают праздник Пресвятого Сердца Иисуса: что нужно сделать в этот день

28 июня, на восьмой день после праздника Тела и Крови Христовых, католики почитают Сердце Иисуса — символ любви Бога к человечеству.

Начало культу Пресвятого Сердца Иисуса положило почитание Христовых ран и главы, увенчанной терновым венцом, получившее широкое распространение в XIII веке. В монастырях посвящали специальные молитвы пяти ранам Христовым, особо выделяя пронзенный бок Спасителя. И как продолжение и развитие этого культа возник культ Сердца Иисуса.

Сначала он распространился среди последователей так называемого нового благочестия в Нидерландах, а к XVI веку был поддержан уже как членами новых монашеских орденов (иезуитами и ораторианами), так и «старых» (бенедиктинцами, кармелитами и францисканцами). В 1672 г. французский священник св. Жан Эд с разрешения духовных властей впервые отслужил мессу Сердцу Иисуса, став основоположником такого культа во Франции.

Своеобразный толчок развитию почитания Сердца Иисуса дали видения Маргариты Марии Алакок, монахини Ордена сестер-визитанок во французском монастыре Парэ-ле-Мониаль. (Орден «визитанок» -- в честь Посещения Пресвятой Девой Марией святой Елисаветы -- относится к монашеским орденам созерцательного типа.) Ей не раз являлся Иисус Христос, показывая свое израненное Сердце и выражая желание, чтобы оно почиталось во всем мире. 27 декабря 1673 года во время молитвы перед Святыми Дарами она увидела Иисуса, который сказал ей, что изображение его Сердца надо распространять среди людей для почитания. А еще через полтора года Алакок услышала повеление Господа установить в искупление холодности, которой человечество отвечает на Божью любовь, особый день молитв Сердцу Иисуса. Первое время монахини не верили, что откровения Маргариты Марии действительно исходят от Бога, но ее поддержал духовник сестер обители священник-иезуит Клод де ла Коломбье. Его перу принадлежит изданная в 1683 году книга «Духовное уединение», в которой он сообщил об откровениях Марии Алакок (в монастыре Парэ-ле-Мониаль эту книгу в качестве духовной литературы читали вслух во время трапез). В 1691 году вышла биография Маргариты Марии, написанная Жаном Круазе, а в 1698 году — книга о почитании Сердца Иисуса самой Алакок. Все три книги вызвали во Франции огромный интерес.

В конце концов существовавшие параллельно две формы и традиции почитания Сердца Христова -- Жана Эда и Маргариты Марии Алакок и отца де ла Комбье — слились воедино и культ стал распространяться по церковным братствам. В 1720 году в Марселе во время эпидемии чумы состоялось первое публичное (вне монастырских стен) поклонение Сердцу Иисуса.

Однако до введения в литургический календарь соответствующего праздника было еще далеко. Только в 1856 году Папа Пий IX провозгласил праздник Сердца Иисуса обязательным для всей церкви (днем празднования стала третья пятница после Пятидесятницы). В 1889 году Папа Лев XIII поднял его ранг до наивысшего, а 11 июня 1899 года он посвятил Сердцу Иисуса все человечество, назвав это «великим деянием» своего понтификата. Утвердил Папа и вотивную мессу Сердцу Иисуса — теперь она должна была совершаться каждую первую пятницу месяца. (Вотивная месса — от лат. votum — приношение по обету, в католической церкви — месса во исполнение какого-либо духовного обета.)

Особо популярным культ Сердца Христова стал в первой половине XX века. Тогда были канонизированы сестра Маргарита Мария Алакок (1920 г.) и отец Жан Эд (1925 г.), а немного позже, в 1992 году, был причислен к лику блаженных и отец Клод де ла Коломбье.

На богослужениях католической церкви в этот праздник вспоминаются отрывки Священного Писания, где говорится о Христе как о добром Пастыре, который отогревает заблудших овец теплом своего Сердца. Кроме того, Сердцу Иисуса посвящаются каждая первая пятница месяца и весь июнь.

В этот день после обязательного причастия нужно прочитать особую молитву, которая передает просьбу Христа научить людей видеть в окружающих своих братьев.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, как христиане западного обряда отмечали Пятидесятницу — День сошествия Святого Духа на апостолов. В нынешнем году этот праздник пришелся на 9 июня. А 30 мая римокатолики отмечали Вознесение Господне.

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