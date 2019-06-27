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Чем отличаются AirPods 2 поколения от старой версии
Наушники-вкладыши AirPods 2 в отличие от первой модели представлены двумя видами комплектации: футляр со стандартной зарядкой посредством Lightning-кабеля и чехол на основе беспроводной технологии Qi.
Также устройства второго поколения получили чип Apple H1, который обошел платформу W1 прошлого прибора по энергоэффективности и скорости переключения между приспособлениями.
Разница в подзарядке
Подзарядить Apple AirPods 2 можно при помощи специального футляра. Стандартный набор изделий 2019 года предполагает наличие кейса, который похож на первый выпуск.
Все чехлы (стандартный и с возможностью заряжаться без проводов) обладают встроенным литий-ионным аккумулятором на 398 мАч, индикатором заряда, разъемом для кабеля Lightning. В классическом исполнении светодиод находится между полостями для наушников по центру. В новом варианте он разместился на внешней стороне.
Какие изменения внес чип H1
Новые AirPods оснащены микросхемой H1, благодаря которой вы сможете настроить звучание на свой вкус. Обновленный чип ускорил соединение наушников с другим устройством, исключая возможные задержки. При этом переключение между приборами — быстрее в 2 раза, а при разговоре — в полтора. Если с первым поколением пользователи отмечали проблемы с подключением, то теперь это решено за счет усовершенствованного чипа.
Продолжительность работы обеих моделей
Увеличение энергоэффективности на 50% позволило добиться следующего:
• Прослушивание аудио — 5 часов, показатель одинаковый для каждого случая.
• Телефонный разговор — три часа в AirPods 2, два часа — в AirPods
• Футляр: в новых устройствах заряжает на срок до 18 часов, в старых — 11 часов.
Основные отличия модели 2019 от 2016
• Усовершенствованный процессор;
• Возможность беспроводной зарядки;
• Наличие функции «Привет, Siri»;
• Индикатор заряда на лицевой части чехла.
Обратите внимание, что AirPods 2 работают только с iOS 12.2, macOS 10.14.4, watchOS 5.2 и выше.
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