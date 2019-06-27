Светлана Лобода сверкнула голой грудью (фото, видео)

Шоу-бизнес

Популярная певица Светлана Лобода, которая в купальнике устроила жаркие танцы на пляже, взбудоражила сеть новым интригующим видео. В ролике звезда примерила новый наряд — черный брючный костюм от известного бренда. На первый взгляд — все очень скромно и лаконично. Но дело в том, что под пиджак Светлана не надела белье и сверкнула голой грудью.

«Тебе нравится?» — спросила она у подписчиков.

Поклонники засыпали Светлану комплиментами, отметив ее стройную фигуру и идеальный спортивный пресс. Мама двоих детей выглядит шикарно.

Очевидно, шопингом Лобода занялась на отдыхе. Она также показала несколько снимков на пляже. Светлана позирует на фоне гор и моря в легких брюках и купальнике и белом пиджаке.

«Как же я люблю отдыхать, оказывается. А ты?» — спросила она у подписчиков.

Ранее звезда опубликовала пикантное фото в бассейне, на котором она позирует в модном цельном купальнике с леопардовым принтом.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Анна Седокова удивила новыми откровенными фото.

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