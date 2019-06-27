«Только седло и видно»: Анна Седокова удивила новым откровенным фото

Шоу-бизнес

Представившая недавно публике клип на песню «Я ж мать» украинская певица Анна Седокова нарвалась на шквал критики.

Что, впрочем, вряд ли можно считать неожиданным: ведь на видео певица предстает полностью обнаженной, жестко дэнсит и ругается матом — как того требует текст песни. Сама певица своеобразно оправдалась за новый клип. По ее словам, таким образом она хотела показать, что после рождения детей красота женщины только раскрывается.

Несмотря на то, что Анну раскритиковали за чрезмерную раскрепощенность, ее, похоже, это не смутило. Звезда решила ответить критикам, опубликовав новое откровенное фото.

«Иногда единственный выход — просто идти вперед. Не оглядываясь и доверяя небесам. Просто вперед», — так певица подписала фото, на котором загорает в стрингах, выставив ягодицы в сторону камеры.

Реакция была ожидаемой: фолловеры дружно возмутились — не только откровенностью, но и однообразием снимков певицы.

«Только седло и видно», «Сколько можно .опы выставлять? Видимо… опа заменила мозг !!! Если он есть, конечно!», «Ты в каждом фото ею вертишь. Тебе только это на ум приходит?», «Кто тебя воспитывал?», «Сколько можно показывать задницу? Когда будет грудь?», «А дети твои как на это смотрят?», — пишут они.

В то же время были и те, кому понравилось новое фото: «Шикарная фигура, шикарная Анна», «Что так далеко? Ничего не рассмотреть!», «Вот это я называю настоящий «Греческий орех».

Как известно, попа Седоковой — частая тема ее постов в Instagram, часто вызывающая раздражение пользователей.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Анна Седокова сделала публичное признание о том, что у неё есть целлюлит и она считает себя «толстенькой». Этим она поделилась после того, как в Сеть попали снимки папарацци, сделанные во время её отдыха у бассейна в Турции. Седокова позже записала несколько видео, на которых у неё нет и намека на целлюлит, тем не менее, её эта история сильно зацепила и, похоже, заставила комплексовать.

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