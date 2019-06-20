Светлана Лобода устроила зажигательные танцы на пляже (видео)

Шоу-бизнес

Популярная певица Светлана Лобода, которая ранее сверкнула пышной грудью в купальнике, порадовала поклонников зажигательным видео с отдыха. Звезда показала в Instagram короткий ролик, на котором она в черном слитном купальнике, накидке с бахромой и шляпе, танцует на пляже.

«Светик ловит ритм», — подписала видео Светлана Лобода.

Также она заинтриговала поклонников новым фото, на котором позирует у зеркала в купальнике. На снимке видно, только ее грудь, живот, телефон и украшения.

«Мой новый», — подписала она фото, озадачив поклонников. Они так и не поняли, что именно имела в виду певица.

«Да… Мой новый нарисованный пресс», «Айфон?», «Новый талисман», «Версаче лиф или кинжал?», «Зуб дракона на груди», «Пресс», «Новый малыш?», — пишут в комментариях под фото.

После насыщенной работы и музыкальной премии МУЗ-ТВ, на которой возник скандал с Сергеем Лазаревым, певица устроила себе небольшие каникулы в Греции. Она остановилась на популярном среди звезд острове Миконос. Ранее Светлана показала несколько ярких снимков в купальнике, продемонстрировав свою стройную фигуру.

Также на Миконосе отдыхает и певица Анна Седокова, которую подписчики в сети пристыдили на слишком откровенные фото.

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