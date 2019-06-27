Политика

Рейтинг «Европейской Солидарности» за неделю вырос на 2,5 процента

В Верховную Раду Украины проходят пять партий. Это подтверждают данные опроса, проведенного изданием «Сегодня» на канале «Украина» совместно с международной компанией Edison Research (полевой этап исследования реализует Киевский международный институт социологии).

Так, согласно результатам исследования, среди партий, за которые будут голосовать украинцы, определившиеся со своим выбором, лидирует «Слуга народа» (15−19 июня — 41,1% опрошенных; 20−24 июня — 44,9%). Далее следуют «Оппозиционная платформа — За жизнь» (15−19 июня — 12,9%; 20−24 июня — 11%), «Европейская Солидарность» (15−19 июня — 7,1%; 20−24 июня — 9,6%), «Голос» (15−19 июня — 10,9%; 20−24 июня — 8,5%), ВО «Батьківщина» — (15−19 июня — 7,2%; 20−24 июня — 5,5%).

Также имеют шансы преодолеть 5-процентный проходной барьер партии «Сила и честь» (15−19 июня — 4,1%; 20−24 июня — 3,5%), «Оппозиционный блок — Партия мира и развития» (15−19 июня — 1,7%; 20−24 июня — 3,2%), Радикальная партия Олега Ляшко (15−19 июня — 3,5%; 20−24 июня — 3,1%), а также «Гражданская позиция» (15−19 июня — 3,2%; 20−24 июня — 2,1%).

Остальные политсилы не набирают необходимого для прохождения в парламент количества голосов: партия «Украинская стратегия Гройсмана» (15−19 июня — 1,6%; 20−24 июня — 1,7%), ВО «Свобода» (15−19 июня — 2,5%; 20−24 июня — 1,6%) и «Объединение «Самопомич» (15−19 июня — 0,5%; 20−24 июня — 1,3%).

Вычеркнули бы всех кандидатов или испортили бы бюллетень — 1,1% и 1,3% опрошенных соответственно.

Статистическая погрешность для рейтинга партий не превышает 3,19%.

Напомним, после того, как 25 июня Центральная избирательная комиссия завершила регистрацию кандидатов в депутаты Верховной Рады, ЦИК определилась с номерами политических партий для размещения их названий в избирательном бюллетене для голосования на парламентских выборах.

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