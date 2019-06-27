София Ротару впервые за долгие годы даст концерт в Киеве

Шоу-бизнес

Знаменитая певица София Ротару, которая собирается на фестиваль «Новая волна» в Сочи, впервые за долгие годы даст концерт в Киеве. Народная артистка СССР станет хедлайнером первого дня музыкального фестиваля Atlas Weekend 9 июля. В этот день выступят многие украинские артисты — Павел Зибров, DZIDZIO, MOZGI, ALEXEEV (Никита Алексеев), NK (Настя Каменских), БЕZ ОБМЕЖЕНЬ, Никита Ломакин, Виталий Козловский, Артем Пивоваров, Злата Огневич и другие.

Вход на украинский день фестиваля будет бесплатным. Так что насладиться выступлениями любимых артистов на открытой площадке на ВДНХ можно будет абсолютно безвозмездно. Напомним, фестиваль пройдет с 7 по 14 июня. На основной сцене выступят мировые звезды и украинские исполнители.

В прошлом году хедлайнером первого дня фестиваля был Олег Винник, собравший более 150 тысяч зрителей.



Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что внучка Софии Ротару Соня Евдокименко показала своего любимого человека.

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