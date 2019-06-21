София Ротару после длительного перерыва выступит в России

Шоу-бизнес

Знаменитая певица София Ротару, поразившая своим внешним видом в Лондоне, после длительного перерыва снова выступит в России. Народная артистка СССР станет специальной гостьей фестиваля «Новая волна» в Сочи. София Михайловна выступит на его открытии 24 августа и исполнит несколько своих хитов. Об этом сообщают организаторы конкурса на официальном сайте.

«Для зрителей и участников конкурса София Ротару стала одной из самых желанных и любимых звездных гостей. Без ее выступлений не обходился практически ни один год проведения «Новой волны», — рассказали организаторы мероприятия.

На сцену «Новой волны» в Юрмале Ротару в последний раз выходила в 2011 году.

Напомним, после аннексии Крыма ряд европейских стран ввели санкции против России, в том числе запретили въезд на территорию ЕС ряду российских артистов. После чего создатель фестиваля Игорь Крутой решил перенести его в Сочи.

Украинские артисты продолжают ездить на «Новую волну». В частности на фестивале выступали Ани Лорак, Светлана Лобода, Иван Дорн, Алина Гросу и другие.

В конкурсе молодых исполнителей принимают участие молодые артисты. В этом году Украину представят сестры Опанасюк — дуэт ANNA MARIA, а также Тарас Присяжнюк, который живет и работает в России.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что племянница Софии Ротару певица Соня Кей травмировалась в Барселоне.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter