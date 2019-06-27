«Европейская Солидарность» заявила об угрозе подрыва обороноспособности государства

Украина

Партия «Европейская Солидарность» требует от Генеральной прокуратуры Украины возбудить уголовное производство по факту подрыва обороноспособности украинской армии. Заявление опубликовано на сайте политсилы.

В четверг, 27 июня, следователи ГБР изъяли оригиналы документов в отдельных подразделениях Министерства обороны Украины. Как отмечают военные и волонтеры, это уже привело к остановке работы Главного управления развития и сопровождения материально-технического обеспечения Министерства обороны, что недопустимо в условиях войны.

«Европейская Солидарность» считает действия ГБР спланированной операцией, направленной на подрыв обороноспособности украинской армии. Ведь обыски и изъятия документов происходят с многочисленными процессуальными нарушениями, что привело к полному блокированию всех последующих поставок необходимых материально-технических средств для нужд ВСУ (в частности, бронежилетов, касок и других средств индивидуальной защиты).

В то время, когда на Донбассе ежедневно не утихают обстрелы украинских позиций, подобные действия ГБР ставят под угрозу жизнь украинских воинов, которые защищают Украину от российского агрессора.

Этот шаг играет исключительно на руку России. Кремль очень хочет, чтобы украинская армия вернулась в состояние, в котором она находилась до 2014 года, когда ВСУ были намеренно уничтожены российскими ставленниками в Министерстве обороны Украины.

«Европейская Солидарность» также обращается персонально к председателю Государственного бюро расследований Роману Трубе с прямым вопросом: Каким образом документы следователей ГБР появляются в руках одиозного соратника Януковича Андрея Портнова, который готовит реванш пророссийских сил в Украине? Не означает ли это, что теперь все секретные материалы Министерства обороны через «транзитный сервер» Портнова окажутся в руках российской разведки, а затем — в руках агрессора? И если Андрей Портнов цинично и открыто хвастается тем, что он лично стоит за атакой на армию и является инициатором действий ГБР, то какую партию у Портнова играет сам Труба?

Также мы обращаемся в Службу безопасности Украины и НАБУ с призывом проверить связи Андрея Портнова и директора ГБР Романа Трубы на предмет коррупционных действий, которые приводят к сознательному ослаблению обороноспособности Украины в интересах Кремля.

Ранее в «Европейской Солидарности» назвали обыски в 95-й бригаде попыткой дискредитировать защитников Украины.

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