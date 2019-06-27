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Звездный Салах отреагировал на секс-скандал в сборной
Нападающий английского «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамед Салах высказался по поводу секс-скандала, из-за которого из расположения национальной команды, выступающей на Кубке африканских наций, был выгнан полузащитник Амр Варда (на фото вместе со звездным соотечественником).
«К женщинам нужно относиться с большим уважением. „Нет“ значит „нет“. Эти вещи являются и должны оставаться священными. Также считаю, что многие, совершающие ошибки, могут измениться к лучшему и их не следует отправлять сразу на гильотину, что является самым простым выходом. Нам нужно верить во второй шанс», — написал Салах на своей странице в Twitter.
Отметим, что причиной изгнания из расположения сборной послужила переписка Варды, выступающего в Греции за «Атромитос», с моделью Мерхан Келлер в одной из социальных сетей. Футболист просил девушку прислать ему интимные фотографии, а также отсылал ей снимки своего полового органа.
Добавим, что сборная Египта на домашнем турнире одержала две победы, над Зимбабве (1:0) и ДР Конго (2:0), и уверенно возглавляет свою группу. Что касается Варды, то игрок сыграл в поединке с зимбабвийцами, выйдя на замену в середине второго тайма.
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