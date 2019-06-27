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Покушение на экс-мэра Конотопа: появились новые сведения
Экс-мэра Конотопа Артема Семенихина, которого жестоко избили в ночь на 27 июня, переводят в Киев в институт нейрохирургии. Транспортировка осуществляется в реанимобиле.
Вследствие нападения пострадавший получил открытую черепно-мозговую травму и находился в реанимации конотопской больницы в стабильно тяжелом состоянии.
Напомним, на Семенихина напали возле его дома около часа ночи, когда политик шел от гаража к особняку. Семенихина ударили по голове, после чего он потерял сознание. Полиция расследует дело о покушении на убийство.
Следствие рассматривает несколько версий покушения. Основная среди них — это месть за общественную и политическую деятельность потерпевшего. Также изучается возможность, что на политика напали на почве личных неприязненных отношений.
Накануне нападения Семенихина зарегистрировали кандидатом в депутаты. Бывший мэр идет на выборы в Раду 21 июля как самовыдвиженец по 160-му округу (Сумская область).
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— Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!..