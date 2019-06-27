- 00:55 Оккупанты отобрали главный храм ПЦУ в Крыму
- 00:35 Жертва роспропаганды: белорус получил пять лет за попытки воевать на стороне террористов «ДНР»
- 00:01 У католиков день Непорочного Сердца Девы Марии: что это за праздник
- 28.06 23:55 Нас ждёт новая война: Украине предрекли возвращение в сферу влияния Кремля
- 28.06 23:29 Не «душить» маслом или лаком для ногтей: Супрун объяснила украинцам, что делать в случае укуса клеща
- 28.06 23:02 Не ест, не пьет и не спит: стали известны подробности отчаянной голодовки Балуха
- 28.06 22:50 Съедобные цветы и листья: чем кормили участников саммита G20
- 28.06 22:21 Порошенко увидел "российский реванш" в договоренностях Запада с Путиным за спиной Украины
- 28.06 21:48 Масштабный пожар на курорте под Одессой: горит база отдыха
- 28.06 21:31 Упавшее от порыва ветра дерево убило женщину на базе отдыха под Харьковом
- 28.06 21:00 Украинцы завоевали два «золота» Европейских игр в легкой атлетике и борьбе
- 28.06 20:47 В Узбекистане обрушился аттракцион, есть жертвы: момент ЧП попал на видео
У католиков день Непорочного Сердца Девы Марии: что это за праздник
В субботу, 29 июня, сразу после праздника Пресвятого Сердца Иисуса, на девятый день после праздника Тела и Крови Христовых и на тринадцатый день после Дня Святой Троицы, католическая церковь вспоминает Непорочное Сердце Пресвятой Девы Марии. Этот праздник символизирует милосердную и целительную любовь Божьей Матери ко всему человечеству, за спасение которого она неустанно молится.
Первые упоминания о поклонении Сердцу Марии относятся к XII веку. В дальнейшем особую роль в развитии этого культа сыграл католический святой Иоанн Эд (1601−1680 гг). Французский священник, монах объединил почитание Сердца Марии и Сердца Иисуса и основал женскую монашескую конгрегацию, носящую имя Сердец Иисуса и Марии. В 1643 году он первым начал отмечать в своих общинах праздник Сердца Девы Марии, установив его дату (8 февраля) и составив соответствующие литургические тексты. (В 1823 году Папа Пий VII установил праздник для некоторых монашеских общин, а Папа Пий IX в 1878 году утвердил тексты мессы и бревиарий (богослужебная книга, содержащая чинопоследования литургических часов праздника.)
Еще большую лепту в распространение почитания Сердца Марии внес настоятель церкви Матери Божией-Победительницы в Париже о. Жерет. Для обращения грешников через Сердце Марии он в 1836 году основал братство Матери Божией-Победительницы, в котором через 56 лет было уже 20 миллионов членов.
С XIX века богослужения в честь Непорочного Сердца Девы Марии стали проводиться во многих католических храмах. Начало этому положили провозглашение в 1854 году Папой Пием IX догмата о Непорочном Зачатии Пресвятой Девы Марии, а также явления Божьей Матери в Лурде (1858 год) и в Фатиме (1917 год). 4 мая 1944 года празднование Непорочного Сердца Девы Марии распространил на всю католическую церковь Папа Пий XII (перед этим, 8 декабря 1942 года, он символически посвятил мир Непорочному Сердцу Марии), установив дату празднования — 22 августа. А послесоборная литургическая реформа воспоминание о Сердце Марии снова связала с Сердцем Иисуса и торжество перенесла на первую субботу после праздника Пресвятого Сердца Иисуса.
Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, как римокатолики отмечали Пятидесятницу — День сошествия Святого Духа на апостолов.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Разговор двух девочек в детском саду: — А у меня папа новый! — А как его зовут? — Дядя Миша. — Петренко? — Да. — А-а! Этот хороший! Он у нас в прошлом году папой был.