У католиков день Непорочного Сердца Девы Марии: что это за праздник

Общество и люди

В субботу, 29 июня, сразу после праздника Пресвятого Сердца Иисуса, на девятый день после праздника Тела и Крови Христовых и на тринадцатый день после Дня Святой Троицы, католическая церковь вспоминает Непорочное Сердце Пресвятой Девы Марии. Этот праздник символизирует милосердную и целительную любовь Божьей Матери ко всему человечеству, за спасение которого она неустанно молится.

Первые упоминания о поклонении Сердцу Марии относятся к XII веку. В дальнейшем особую роль в развитии этого культа сыграл католический святой Иоанн Эд (1601−1680 гг). Французский священник, монах объединил почитание Сердца Марии и Сердца Иисуса и основал женскую монашескую конгрегацию, носящую имя Сердец Иисуса и Марии. В 1643 году он первым начал отмечать в своих общинах праздник Сердца Девы Марии, установив его дату (8 февраля) и составив соответствующие литургические тексты. (В 1823 году Папа Пий VII установил праздник для некоторых монашеских общин, а Папа Пий IX в 1878 году утвердил тексты мессы и бревиарий (богослужебная книга, содержащая чинопоследования литургических часов праздника.)

Еще большую лепту в распространение почитания Сердца Марии внес настоятель церкви Матери Божией-Победительницы в Париже о. Жерет. Для обращения грешников через Сердце Марии он в 1836 году основал братство Матери Божией-Победительницы, в котором через 56 лет было уже 20 миллионов членов.

С XIX века богослужения в честь Непорочного Сердца Девы Марии стали проводиться во многих католических храмах. Начало этому положили провозглашение в 1854 году Папой Пием IX догмата о Непорочном Зачатии Пресвятой Девы Марии, а также явления Божьей Матери в Лурде (1858 год) и в Фатиме (1917 год). 4 мая 1944 года празднование Непорочного Сердца Девы Марии распространил на всю католическую церковь Папа Пий XII (перед этим, 8 декабря 1942 года, он символически посвятил мир Непорочному Сердцу Марии), установив дату празднования — 22 августа. А послесоборная литургическая реформа воспоминание о Сердце Марии снова связала с Сердцем Иисуса и торжество перенесла на первую субботу после праздника Пресвятого Сердца Иисуса.

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