Спорт

Байдарочницы Повх и Куклиновская завоевали для Украины шестое «золото» на Европейских играх

Украинки Мария Повх и Людмила Куклиновская завоевали первую золотую награду для нашей сборной за последние четыре дня на Европейских играх, проходящих в столице Беларуси — Минске.

Нашим девушкам не оказалось равных в байдарках-двойках на дистанции 200 метров. Примечательно, что спортсменкам, вышедшим на дистанцию, необходимо было бороться не только друг с другом, но и с природной стихией — перед стартом над каналом начался сильный ливень, что, впрочем, не отпугнуло организаторов и участниц.

В итоге, Повх и Куклиновская приехали к финишу с результатом 44,781 секунды, опередив на 0,180 секунды немецкий дуэт Джон-Дитце и на 0,292 секунды — белорусскую пару Худзенко-Литвинчук.

Благодаря этому успеху Украина с 23 медалями в активе, из которых шесть — золотых, переместилась на третье место в медальном зачете, опередив Грузию.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинские гребцы вырвали у России два «серебра» Европейских игр.

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