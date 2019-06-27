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Байдарочницы Повх и Куклиновская завоевали для Украины шестое «золото» на Европейских играх
Украинки Мария Повх и Людмила Куклиновская завоевали первую золотую награду для нашей сборной за последние четыре дня на Европейских играх, проходящих в столице Беларуси — Минске.
Нашим девушкам не оказалось равных в байдарках-двойках на дистанции 200 метров. Примечательно, что спортсменкам, вышедшим на дистанцию, необходимо было бороться не только друг с другом, но и с природной стихией — перед стартом над каналом начался сильный ливень, что, впрочем, не отпугнуло организаторов и участниц.
В итоге, Повх и Куклиновская приехали к финишу с результатом 44,781 секунды, опередив на 0,180 секунды немецкий дуэт Джон-Дитце и на 0,292 секунды — белорусскую пару Худзенко-Литвинчук.
Благодаря этому успеху Украина с 23 медалями в активе, из которых шесть — золотых, переместилась на третье место в медальном зачете, опередив Грузию.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинские гребцы вырвали у России два «серебра» Европейских игр.
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