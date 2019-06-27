В Киеве изменятся маршруты общественного транспорта: что важно знать (схемы)

Общество и люди

В четверг, 27 июня, трамваи № 14, 15 еще курсируют по сокращенному графику, что в «Киевпасстрансе» объясняют продолжающимся ремонтом колеи на улице Василенко. Последние отправления № 14 от проспекта Отрадного в 23:31, 23:39, от Контрактовой площади — в 22:15, 22:30, трамвая № 15 от проспекта Отрадного — в 23:09, 23:24, от улицы Старовокзальной — в 22:25, 22:40. Напомним, в Киеве временно, до 30 сентября, приостановлено движение трамваев №№ 1 и 3.

В ночь на 28 июня (с 0:20 до 5:20) троллейбусный маршрут № 91Н проляжет от улицы Милославской до станции метро «Лыбедская», что связано с обустройством внешних инженерных сетей на улице Жилянской. Уже с пятницы, 28 июня, транспортники восстановят привычную схему движения троллейбуса № 12. По обычному маршруту будет ходить с 29 июня и ночной троллейбус № 91Н.

А троллейбус № 34 из-за ярмарки, намечающейся в Оболонском районе, 29 июня будет двигаться по трассе: улица Северная — проспект Героев Сталинграда — улица Маршала Тимошенко — проспект Героев Сталинграда — проспект Степана Бандеры и обратно.

Ночной троллейбус № 92Н изменит привычный маршрут из-за ремонта контактной сети на проспекте Свободы. В ночь на 1 июля (с 02:00 до 04:00) его движение будет организовано от Международного аэропорта «Киев» («Жуляны») до проспекта Правды по действующей схеме, потом по проспекту Правды, улице Ярослава Ивашкевича, проспекту Правды и далее по собственной трассе.

В «Киевпасстрансе» сообщили, что временно отменены остановки «Железнодорожная станция Борщаговка» в направлении улицы Гната Юры для автобусов №№ 9 и 69. Эти изменения в схемах организации движения связаны с реконструкцией Борщаговского путепровода.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Киеве из-за ремонта дороги на два месяца закроют важный троллейбусный маршрут.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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