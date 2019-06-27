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Michelle Andrade возглавила банду гангстеров (видео)
Michelle Andrade, которая в предыдущем клипе кардинально сменила имидж и стала блондинкой, презентовала новую яркую работу — клип на первую песню из нового альбома Latino Ritmo, который сегодня открылся на всех цифровых площадках. Трек Tranquila с атмосферой латиноамериканской вечеринки переносит зрителей в криминальный латинский район с его обитателями, правилами и законами.
В клипе Michelle становится главой гангстеров — дерзкой lady boss, которая умеет постоять за себя и свои принципы: она ловко управляется с оружием, танцует на капоте авто и разбивает бутылку о голову обидчика, не побоявшись ввязаться в драку в баре. Всем трюкам певица училась у профессиональных каскадеров и справилась с ними без дублера.
«В клипе я — дерзкая, независимая и сильная gangsta. А все знают, как непросто таким девушкам в современном мире и как многого от них ждут, в том числе, окружающие мужчины. Это намек парням, что пора брать инициативу в свои руки и бороться за свою женщину» — Michelle
Режиссеры Максим Шелковников (MOZGI Production) и Денис Маноха вдохновлялись стилисткой классики голливудского кино — настроением фильмов «Форсаж», «Место под соснами» и «Драйв». Основной локацией стал арт-завод Платформа. На площадку пригнали ретро-автомобили — Волгу лоурайдер и Ford Scorpiо, на капоте которой Michelle танцевала.
В день премьеры клипа вышел первый большой альбом Michelle Andrade под названием Latino Ritmo.
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