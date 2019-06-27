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Шоу-бизнес

Оля Полякова представила летний хит «Звонила» (видео)

11:26 27 июня 2019 109
Оля Полякова
Лилия МУЗЫКА, «ФАКТЫ»

Популярная певица Оля Полякова успевает не только заниматься созданием своей политической женской партии и принимать участие в съемках вокального шоу «Х-Фактор», судьей которого она стала, но и выпускает новые треки. Звезда представила пятый сингл из альбома «Королева ночи» в новой аранжировке. Он уже доступен на официальном YouTube канале певицы.

Впервые песня «Звонила» прозвучала чуть более полугода назад во время гранд-шоу «Королева ночи» в киевском Дворце спорта.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что певица Ани Лорак выпустила лирическую песню «Я в любви». А Филипп Киркоров нарвался на критику за слишком откровенный клип «Стеснение пропало».

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