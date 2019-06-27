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Уличные распродажи возвращаются: в Киеве 28—30 июня состоятся продуктовые ярмарки
Реагируя на обращения киевлян и учитывая то, что температура воздуха в столице немного снизилась, горгосадминистрация разрешила в конце месяца — 28−30 июня продуктовые ярмарки почти во всех районах Киева. На ярмарках будут представлены в широком ассортименте овощи и фрукты (как отечественные, так и импортные), сухофрукты, консервация, зелень, продукты пчеловодства, бакалея, хлебо-булочные и кондитерские изделия, яйца и многое другое. Торговля обычно длится
28 июня (пятница) ярмарки работают по адресам:
- в Голосеевском районе— на проспекте Голосеевском, 116, проспекте Академика Глушкова, 25−53;
- в Дарницком — на проспекте Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»), на пересечении улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина;
- в Деснянском — на улицах Электротехнической (от заправки WOG — 2, 4б, 6, 16, 10, 26, 28, с другой стороны — от 5, 5а, 7, 11, 9, 9а до заправки SHELL, Электротехническая, 2а, напротив центрального входа рынков «Обрій-2000» и «Глорія-Т), Академика Курчатова (в границах улиц Милютенко и Братиславской);
- в Днепровском районе — на улицах Гродненской, 1/35−17а, Алматинской, 64−74;
- в Подольском — на улице Полковой, 72;
- в Святошинском — на улицах Подлесной, 8, Сельской, 16;
- в Соломенском — на улице Просвещения (между улицами Вузовской и Кривоноса), переулке Ковальском (в границах улиц Металлистов и Смоленской);
- в Шевченковском районе — на улицах Бульварно-Кудрявской, 2−4, Рижской, 1, Деревлянской, 16−20, Ружинской, 16−18 (возле сквера), в проезде возле сквера между улицами Гончара, 65а и Б. Хмельницкого, 94;
29 июня (суббота) сельхозярмарки организуют:
- в Голосеевском районе — на улицах Голосеевской, 4−10, Паньковской;
- в Дарницком — на улице Ревуцкого, пересечении улиц А. Чубинского и Ю. Пасхалина, проспекте Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»);
- в Деснянском — на Электротехнической (от заправки «WOG» — 2, 4б, 6, 16, 10, 26, 28, с другой стороны — от 5, 5а, 7, 11, 9, 9а до заправки «SHELL», Электротехническая, 2а, напротив центрального входа рынков «Обрій-2000» и «Глорія-Т»);
- в Днепровском — на бульваре Игоря Шамо, 2−12;
- в Оболонском — на улице П. Калнышевского, 1−5;
- в Подольском — на проспекте С. Бандеры (возле Куреневского парка);
30 июня (воскресенье) сельхозярмарки состоятся:
- в Голосеевском районе — на улице Маршала Конева (в пределах улиц М. Ломоносова и В. Касияна);
- в Дарницком — на пересечении улиц А. Чубинского и Ю. Пасхалина, проспекте Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»);
- в Деснянском — на улицах Электротехнической (от заправки «WOG» — 2, 4б, 6, 16, 10, 26, 28, с другой стороны — от 5, 5а, 7, 11, 9, 9а до заправки «SHELL», Электротехническая, 2а, напротив центрального входа рынков «Обрій-2000» и «Глорія-Т»);
- в Днепровском — на улице С. Стальского (между улицами Радужной и Старосельской).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что из-за проведения уличных сельхозраспродаж в Киеве изменятся маршруты общественного транспорта.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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